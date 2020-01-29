В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте. Об этом сказал РИА «Новости» вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его мнению, европейские страны пытаются всякими способами показать свое единство, хотя его уже давно нет.

«Там нет единой политики. Очередной пакет санкций – это политический демарш», — считает Бобков.

Он отметил, что введение антироссийских санкций показывает лишь неадекватную политику по отношению к Крыму. Эти ограничительные меры не несут никакой угрозы. Эти решения о санкциях принимаются под давлением западных советчиков.

«Эти санкции... давным-давно приобрели форму политической ширмы», — заключил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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