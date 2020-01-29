Российское посольство оценило отказ нидерландских дипломатов от визита в Россию

Посольство России в Нидерландах выразило сожаление в связи с отказом нидерландской дипломатической миссии от запланированной поездки в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

Нидерланды второй раз отказываются от возможности возобновить диалог с депутатами Государственной думы по представляющим взаимный интерес вопросам, заявили в посольстве.

Вся ответственность за отрицательные последствия данного шага ложится на Нидерланды, отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что делегация парламента Нидерландов отменила поездку в Москву после запрета на въезд в Россию депутату голландской партии «Демократы-66» (Д-66) Сьюрду Сьюрдсму.

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