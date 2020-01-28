Депутаты из Нидерландов отказались от визита в Россию

Делегация парламента Нидерландов отменила поездку в Россию после того, как депутату голландской партии «Демократы-66» (Д-66) Сьюрду Сьюрдсму запретили въезд на российскую территорию. Об этом сообщает агентство ANP.

Такое решение было принято во время встречи комитета парламента по международным делам.

Голландская сторона заявила, что Москве не должна вмешиваться в вопросы, которые связаны с формированием состава делегации.

Отмечается, что визит нидерландских депутатов стал бы первым с 2008 года.

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