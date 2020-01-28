В МИД РФ оценили «сделку века»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали предложенный США план по израильско-палестинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва не является стороной конфликта, поэтому для начала необходимо дождаться комментариев от Израиля и Палестины.

Кроме того, он указал на то, что США также не являются представителями стороны конфликта, и добавил, что предложенный план будет изучаться всеми.

«Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, - это палестинцы и израильтяне», — уточнил Богданов.

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