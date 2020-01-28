Помощник Зеленского назвал выступление президента Украины в Польше провальным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что текст речи, которую глава государства произнес в ходе своего выступления в Польше, является провальным. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в офисе украинского лидера.

Отмечается, что Ермак уже выказал недовольство по поводу данной речи.

«Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине», — говорится в сообщении.

До этого Зеленский во время визита в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случают 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау» заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

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