Помощник Зеленского назвал выступление президента Украины в Польше провальным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что текст речи, которую глава государства произнес в ходе своего выступления в Польше, является провальным. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в офисе украинского лидера.
Отмечается, что Ермак уже выказал недовольство по поводу данной речи.
«Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине», — говорится в сообщении.
До этого Зеленский во время визита в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случают 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау» заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
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