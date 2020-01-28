Глава Чувашии Игнатьев больше не состоит в «Единой России»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что президиум генерального совета ЕР исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом пишет РИА «Новости».

При этом в пресс-службе губернатора ситуацию комментировать не стали.

Вероятность исключения Игнатьева из партии появилась после инцидента с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

При этом сам Игнатьев заявил о глубочайшем уважении к пожарным и работникам МЧС, а в его аппарате эпизод с ключами назвали шуткой.

Однако в «Единой России» назвали моральным уродством поведение главы Чувашии.