Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

По словам, секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, Игнатьев исключен решением президиума генерального совета партии.

После инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева с поста. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке главы Чувашии пока нет.