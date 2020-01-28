В Кремле сочли оскорбительным заявление Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал оскорбительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в Кремле не согласны с этим заявлением.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. И солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма. Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, который так же с оружием в руках воевали с фашистами. Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — сказал Песков.

На вопрос о том, скажется ли это заявление Зеленского на отношениях России и Украины, Песков заявил, что пока эти отношения далеки от нормализации.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения ещё далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Украинский лидер прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случают 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

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