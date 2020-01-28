В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России
close
В МИД Японии заявили, что проинформированы относительно задержания японского подданного в России, но пока намерены воздержаться от афиширования подробностей дела. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам известно, что в прошлом году 25 декабря журналист агентства Kyodo был задержан местными правоохранительными органами... », — сказали в японском ведомстве.
Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РФ задержали японского журналиста, собиравшего секретные данные