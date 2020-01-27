Украинский депутат показал видео перепалки с российскими журналистами в ПАСЕ

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Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видео о том, как он вступил в перепалку с российскими журналистами в здании Совета Европы, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что депутат по прибытии в здание Совета Европы в Страсбурге отказался отвечать на вопросы корреспондента Первого канала на вопрос о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Гончаренко включил камеру на телефоне и заявил, что скоро российские журналисты будут ссылаться на новости от СБУ.

После этого депутат заявил, что журналистов уведет служба безопасности.

Ранее Гончаренко заявлял, что благодаря строительству в России Крымского моста «Кубань станет ближе».

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