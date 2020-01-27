И. о. премьера Ингушетии назначен первый вице-премьер Сластенин

На пост исполняющего обязанности премьер-министра Ингушетии вступил первый вице-премьер Владимир Сластенин после отставки правительства республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Известно, что Сластенин был назначен на пост первого вице-премьера лишь 22 января.

Ранее стало известно, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решил отправить в отставку региональное правительство.

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