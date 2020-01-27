Правительство Ингушетии отправили в отставку после полугода работы

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов решил отправить в отставку региональное правительство.

О своем решении он написал на странице в Instagram, прикрепив фотографию с заседания.

В комментариях под постом россияне стали интересоваться причиной такого решения, но Калиматов оставил вопросы без ответов.

28 августа 2019 года тогда еще действующий председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Чиновник решил уволиться по собственному желанию.

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