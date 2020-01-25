Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории «Украины-Руси». Свою позицию Захарова высказала на странице в Facebook.

В своей публикации Захарова попросила украинский МИД уточнить даты существования «Украины-Руси» как территориального образования. Она также предложила в дальнейшем использовать сокращение «Укрусь» или «Русукра» для обозначения данного мифологизма.

Кроме того, официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Россия стремится «вбить клин» не между Украиной и Польшей, а «в преступное переписывание истории».

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар обвинил Россию в краже истории и попытках вбить «клин истории» в отношения между Украиной и Польшей.

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