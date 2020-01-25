Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа. Глава государства сделала данное заявление во время своего визита в Антарктиду, видеозапись опубликована на ее странице в Facebook.

«Адмирал Беллинсгаузен, хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле, наш человек», — сказала Кальюлайд.

Посещение Антарктиды президентом Эстонии приурочено к 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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