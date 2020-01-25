WP: рейтинг Трампа вырос в США из-за экономической политики
Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поднялся из-за его экономического вектора, гласят данные опроса Washington Post и ABC News.
Исследование показало, что 51% американцев не одобряют общую эффективность работы Трампа. И хотя отношение людей к политике лидера остается преимущественно негативным, рейтинг его одобрения значительно улучшился, по сравнению с 38%, которые были в конце октября 2019 года.
Также, по данным опроса, 56% жителей США считают, что президент ведет правильную работу с экономикой.
«Это его самый сильный рейтинг по проблеме с момента вступления в должность», — говорится в материале газеты.
Результаты показывают, что сильная экономика страны и поддержка независимых сторон помогают Трампу выдержать судебный процесс по импичменту, в ходе которого демократы утверждают, что он злоупотребил своими полномочиями и препятствовал расследованию его действий конгрессом, заключают издания.
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