Джонсон подписал соглашение о Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон, одетый в цвета британского флага, торжественно поставил подпись под соглашением о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам он отметил, что подписание соответствующего документа стало потрясающим моментом.

«Когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий», — сказал Джонсон во время церемонии подписания.

По его словам, теперь есть возможности для продвижения страны вперед, а также строительства «крепких новые отношений с ЕС, основанных на дружбе и равенстве».

29 января пройдет ратификация документа о Brexit в Европейском парламенте. Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.

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