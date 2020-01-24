Глава Чувашии поиздевался над сотрудником МЧС, вручая ключи от пожарной машины
В сети появилось видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул. На ролик обратили внимание местные СМИ.
На кадрах видно, как Игнатьев, протягивая руку с ключами сотруднику в погонах, резко поднимает ее вверх, заставляя сотрудника подпрыгнуть за ними, учитывая высокий рост главы региона.
На прошлой неделе глава Чувашии стал участником другого скандала. Во время поздравления с Днем российской печати, глава Чувашии призвал средства массовой информации «мочить» критикующих власть журналистов.
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