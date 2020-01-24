В Госдуме считают, что Украина могла бы вступить в Союзное государство

Первый зампред комитета Государственной думы России по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Украина могла бы вступить в Союзное государства, так как украинцы уже заметили в нем преимущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 26 января 2000 года.

Согласно документу, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

При этом страны сохраняют суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.

По словам депутата, даже во время «Славянского базара» украинцы могли заметить, что СГ дает определенный плюс в развитии и экономики, а также социальной защищенности.

«Если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что в настоящее время Россия и Белоруссия успешно контактируют по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

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