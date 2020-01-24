«Ъ»: основатель Faberlic возглавит новую партию

Основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, учредительный съезд партии состоится 1 марта.

По предварительным данным, новая партия будет право-либерального толка, ориентирована она будет на городскую молодежь

Предприниматель Александр Даванков, экс-совладелец компании Faberlic сообщил, что документы для проведения съезда были поданы в декабре 2019 года.

По его словам, после регистрации партия намерена принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы.