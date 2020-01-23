В МИД Ирана сравнили внешнюю политику США с терроризмом

Иранская сторона считает терроризмом политические методы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя иранского МИД Аббас Мусави.

До этого спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук говорил, что Вашингтон ликвидирует нового командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани, если он будет убивать американцев.

По его мнению, то, что говорил Хук о судьбе нового главы КСИР, является подтверждением терроризма.

«Заявление Хука является подтверждением целенаправленного государственного терроризма США», — отметил Мусави.

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