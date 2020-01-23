Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле. Об этом сообщает Wpolityce.

По словам, фильмы, которые были показаны на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», не учитывали военные усилия Польши в борьбе с фашисткой Германией.

«Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать», — заявил Дуда.

Он добавил, что нужно продолжать бороться с «такой фальсификацией истории». Дуда заключил, что он как президент Польши намерен добиваться исторической правды.