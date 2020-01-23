Елизавета II подписала билль о выходе Британии из состава ЕС

Британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit, который подготовило правительство премьера страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой члена палаты общин страны Найджела Эванса.

По данным издания, сделка Джонсона по Brexit официально стала британским законом. Документ был подписан королевой в четверг, 23 января, и о нем сказал депутатам Эванс.

Стоит отметить, что официального объявления о подписании законопроекта пока не было.

Если эти сведения получат подтверждение, то Британия выйдет из состава Евросоюза 31 января.

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