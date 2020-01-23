Израильское СМИ назвало Зеленского ограниченным человеком

Израильский телеканал Arutz 7 заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ограниченный человек и потерпел фиаско на Всемирном форуме в Давосе.

Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».

«Зеленский не представляет собой ничего», — говорится в статье.

Также телеканал отметил, что в выступлении Зеленского было много всего абсурдного. В частности, он попросил, чтобы Евросоюз взял «Украину к себе вместо покидающей ЕС Британии».

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