Кличко выучил труднопроизносимое слово, чтобы его перестали «подкалывать»
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Киевский мэр Виталий Кличко похвастался, что смог выучить слово диджитализация, чтобы его перестали «подкалывать». Об этом сообщает «Страна.ua».
Он рассказал о последних достижениях в новом видео, которое появилось на платформе Youtube.
«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был дигитализован», — сказал Кличко, добавив, что это перевод с английского.
По его словам, он выучил слово, чтобы его не дразнили и «не тыкали».
«Сложно выговорить и еще сложнее реализовать», — пошутил Кличко.
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