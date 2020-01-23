Кличко выучил труднопроизносимое слово, чтобы его перестали «подкалывать»

Киевский мэр Виталий Кличко похвастался, что смог выучить слово диджитализация, чтобы его перестали «подкалывать». Об этом сообщает «Страна.ua».

Он рассказал о последних достижениях в новом видео, которое появилось на платформе Youtube.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был дигитализован», — сказал Кличко, добавив, что это перевод с английского.

По его словам, он выучил слово, чтобы его не дразнили и «не тыкали».

«Сложно выговорить и еще сложнее реализовать», — пошутил Кличко.

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