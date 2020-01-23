В Иерусалиме оценили отказ Зеленского от присутствия на Всемирном форуме памяти холокоста

В мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме оценили решение украинского лидера Владимира Зеленского о передаче своих мест в зале, где пройдет пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, очевидцам тех событий. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Яд Вашем, Зеленскому объяснили, что всем пережившим Холокост лицам был дан ответ о предоставлении мест.

В комплексе данное решение вызвало недоумение. Там также выразили сожаление о том, что такой шаг был сделан в отношении форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

До этого стало известно, что Зеленский не примет участие на Всемирном форуме памяти холокоста из-за того, что он решил передать свое место тем, кто пережил эту трагедию.