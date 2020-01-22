Макрон поспорил с израильскими полицейскими

Французский президент Эммануэль Макрон вступил в спор с представителями правоохранительных органов в Израиле. Об этом сообщает израильский портал «Едиот Ахронот».

Отмечается, что инцидент произошел в старом городе в Иерусалиме на входе в Базилику Святой Анны.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход. Как стало известно, правоохранители хотели войти вместе с ним в здание, что вызвали недовольство французского лидера.

«Пожалуйста, уважайте правила как они есть веками, они не изменятся со мной», — заключил макрон.

Глава Франции подчеркнул, что он уважает работу полиции, однако просит уважать и другие правила.