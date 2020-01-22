Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии

Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии». Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что исследователи рассматривали страны по пяти категориям: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы и влияние населения на политику.

Каждый показатель дает определенное количество балов, результаты вычислялись по их сумме. Максимум можно было набрать 10 баллов.

Россия в рейтинге 2019 года набрала 3,11 балла, в результате чего авторы исследования отнесли ее к группе стран с авторитарными режимами.

В рейтинге 2019 года Россия осталась в последней группе, хотя ее общий балл несколько вырос — с 2,94 балла в 2018 году (минимум за всю историю рейтинга) до 3,11 балла.

Лидером списка стала набравшая абсолютный максимум Норвегия, в тройку лидеров также вошли Исландия и Швеция.

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