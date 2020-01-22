Президент Киргизии приедет на годовщину победы в ВОВ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приедет на 9 мая 2020 года в Москву, чтобы присоединиться к торжествам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат киргизского лидера.

«Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подтвердил представитель президента.

Ранее лидер Киргизии заявлял, что Парад Победы в Москве — «это не демонстрация силы, а дань уважения памяти наших отцов и дедов».

В декабре начал работать официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций.

На портале будут размещать сведения о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях. Также авторы сайта предложат богатую коллекцию архивных материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

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