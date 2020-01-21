РБК: Мединский уйдет с поста министра культуры

Владимир Мединский покинет пост министра культуры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на три источника, близких к аппарату правительства.

По данным издания, сменить его на этой должности может Ольга Любимова, которая является руководителем департамента кинематографии.

Как известно, она приходится дочерью исполняющему обязанности ректора Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борису Любимову.

Отмечается, что Любимова стала руководителем департамента кинематографии Минкультуры в январе 2018 года.

Мединский занимает пост главы министерства с 2012 года.

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