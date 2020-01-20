При голосовании по поправкам в Конституцию могут учесть опыт выборов президента

При проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть учтен опыт президентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений Талию Хабриеву.

По словам Хабриевой, при голосовании по поправкам в Конституцию уместно использовать процедуры голосования при президентских выборах.

Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил внести в Конституцию России изменения, которые должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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