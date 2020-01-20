Экс-представитель ОБСЕ сравнил Россию и Украину с «великаном» и «гномом»

Бывший представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сравнил Россию с «великаном», который угрожает «гному» — Украине. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Сайдика, противостояние между двумя странами развивается из-за того, что Россия угрожает Украине. При этом он подчеркнул, что «страны-великаны» должны внушать «странам-гномам» доверие.

«А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это», — заявил экс-представитель председателя ОБСЕ.

Он отметил, что подобное поведение свойственно всем «великанам», в том числе США.

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