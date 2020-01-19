Крымчане смогут бороться за пост президента

Рабочая группа по изменениям Конституции России намерены дать возможность жителям Крымского полуострова участвовать в борьбе за пост президента страны. Об этом сообщают «Известия».

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора отметила, что новое условие, согласно которому кандидат на пост президенты должен иметь российское гражданство в течение 25 лет, автоматические лишает жителей Крыма и Севастополя права на участие в предвыборной гонке.

Она также подчеркнула, что конечное решение по данному вопросу будет принято в ходе дискуссий, однако члены рабочей группы учтут пожелания жителей полуострова.В рамках обсуждений будет найдена конкретная формулировка для данного положения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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