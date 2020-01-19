Порошенко предложил Украине бороться с врагами с помощью святой воды
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что страна может успешно давать отпор своим врагам при помощи святой воды. Об этом он написал на странице в Facebook.
Стоит отметить, что такой необычной идеей он поздравил местных жителей с Крещением.
По словам политика, святая вода может помочь решить различные конфликты. Например, иорданская вода сможет выгнать из Украины всех врагов.
«Пусть иорданская вода...принесет нам долгожданный справедливый мир», — добавил он.
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