Порошенко предложил Украине бороться с врагами с помощью святой воды

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что страна может успешно давать отпор своим врагам при помощи святой воды. Об этом он написал на странице в Facebook.

Стоит отметить, что такой необычной идеей он поздравил местных жителей с Крещением.

По словам политика, святая вода может помочь решить различные конфликты. Например, иорданская вода сможет выгнать из Украины всех врагов.

«Пусть иорданская вода...принесет нам долгожданный справедливый мир», — добавил он.

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