Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА «Новости» со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

В ответе Трамп также призывал Сенат Конгресса отклонить обвинительное заключение демократов.

Ранее сообщалось, что адвокаты американского президента назвали обвинения по импичменту нарушением конституции страны, а также попыткой вмешаться в выборы.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса, которое должно начаться 21 января.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Юристы Трампа назвали импичмент нарушением конституции США