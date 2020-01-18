Ирак настаивает на соблюдении суверенитета страны

Исполняющий обязанности главы МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что международное сообщество обязано уважать суверенитет иракского государства и не нарушать его. Об этом сообщает Al Sumaria.

«Территория Ирака ни при каких обстоятельствах не станет ареной войны и столкновений», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Иран и США уже осведомлены о позиции Багдада.

По словам Аль-Хакима, Ирак предпочитает оставаться нейтральным государством без втягивания его в региональный конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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