Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону «Об общем среднем образовании». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Украина не учла рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы при подготовке закона, заявляет российский МИД.

В тексте документа отмечается, что украинские власти не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории страны, и избрали путь «насильственной украинизации».

При этом под меры принятого закона попадает не только русский язык, но и белорусский и идиш, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла законопроект, ограничивающий обучение на языках, не являющихся официальными языками Евросоюза.

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