Гончарук пообещал представить Зеленскому отчет о работе правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал президенту страны Владимиру Зеленскому подготовить и представить промежуточный отчет о работе правительства. Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Соответствующее обещание он сделал в ходе личной беседы с Зеленским.

«По результатам встречи Алексей Гончарук пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчёт о деятельности кабмина и представить его в парламенте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутатам Рады продемонстрируют концепцию усиленного кабинета министров и его частичного организационного переформатирования.

Ранее Гончарук сообщил о своем желании покинуть пост премьера. Однако Зеленский не принял его отставку.

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