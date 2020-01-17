Яблоньский назвал освобождение Варшавы принесением нового коммунистического плена

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию Минобороны России рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой «переврать историю». Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что 17 января 1945 года Красная армия вошла в разрушенный после Варшавского восстания город.

По его словам, российские солдаты стояли и смотрела с другого берега Вислы, как Варшава уничтожается.

«Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», — заявил Яблоньский.

До этого Минобороны России обнародовало уникальные документы об освобождении Варшавы от фашистов. Их рассекретили в честь 75-летия со дня событий.