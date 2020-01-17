«Слуга народа» поддержит отставку Гончарука, если ее одобрит Зеленский

Фракция «Слуга народа» единогласно поддержит отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, если президент страны Владимир Зеленский одобрит его заявление, сказал председатель фракции Давид Арахамия. Об этом сообщает УНИАН.

«Если президент поддержит идею его отставки, я гарантирую - мы это сделаем в парламенте за один день», — заявил Арахамия.

При этом председатель «Слуги народа» отметил, что не видит реальных причин для отставки Гончарука. Он назвал заявление премьер-министра об отставке «мужественным поступком» и выразил надежду на компромисс между Гончаруком и Зеленским.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент.

Решению Гончарука предшествовала публикация в сети аудиозаписи, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».

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