Киев требует от Ирана документального признания вины за сбитый Boeing

Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает РИА «Новости».

Украинская сторона хочет документально зафиксировать признание Ираном своей вины за сбитый самолет, отметил глава украинского МИД. Он подчеркнул, что данный вопрос обсуждался во время переговоров президентов Украины и Ирана Владимира Зеленского и Хасана Роухани.

Вина Ирана, по словам Пристайко, заключается в том, что власти страны не закрыли воздушное пространство при угрозе ответного удара со стороны США.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

— В Иране завершилась идентификация тел погибших в сбитом Boeing

— Зеленский назвал дату доставки тел погибших в Иране украинцев