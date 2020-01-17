МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

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Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

По словам Рябкова, внешняя политика России определяется президентом, существующая линия будет сохранена после смены правительства.

Также замглавы МИД подчеркнул, что российская внешняя политика направлена на укреплении позиции страны в мире и пользуется значительным авторитетом на мировой арене.

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