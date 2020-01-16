Кадыров поправляет здоровье, заявил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что чеченский лидер проходит курс лечения. Об этом информирует РИА «Новости».

Он сказал, что Кадыров поправляет здоровье с помощью медицинских процедур.

До этого стало известно, что глава Чечни назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева на период его временной нетрудоспособности.

Распоряжение вступило в силу с 13 января.