Кадыров поправляет здоровье, заявил его пресс-секретарь
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Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что чеченский лидер проходит курс лечения. Об этом информирует РИА «Новости».
Он сказал, что Кадыров поправляет здоровье с помощью медицинских процедур.
До этого стало известно, что глава Чечни назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева на период его временной нетрудоспособности.
Распоряжение вступило в силу с 13 января.