Зариф раскритиковал «евротройку» за то, что она поддались давлению Трампа

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Германия, Франция и Великобритания «продала остатки» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), опасаясь новых пошли со стороны США. Об этом он написал в своем Twitter.

Зариф отметил, что «евротройка» этим лишь «разжигает аппетит» американского президента Дональда Трампа.

«Если вы хотите продать свою неприкосновенность, вперед. Но не симулируйте высокие моральные принципы или законные основания. У вас их нет», — заявил глава иранского МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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