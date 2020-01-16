Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC.

Парнас рассказал, что в качестве представителя Трампа доставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам соратника Джулиани, США угрожали прекратить любую помощь Украине при отказе объявить о расследовании в отношении бывшего вице-президента Соединенных Штатов, кандидата Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что палата представителей проголосовала за передачу статьей импичмента в сенат.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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