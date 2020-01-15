Президент Ирана публично извинился за долгое сокрытие удара по самолету
Иранский президент Хасан Роухани публично принес свои изменения за то, что страна не сразу призналась в ударе по украинскому самолету в Тегеране, передает ТАСС.
Роухани извинился и отметил, что иранские ВС случайно сбили самолет.
«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — сказал Роухани.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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