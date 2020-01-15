Найдены новые доказательства по делу об импичменте Трампу

Записи и данные по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу были переданы в комитет по разведке палаты представителей страны, пишет Axios.

Письмо с несколькими флеш-накопителями, где содержатся доказательства по делу, отправил глава комитета по разведке Адам Шифф председателю судебной палаты Джерри Надлеру.

Как отмечается, новые доказательства могут дать демократам повод для того, чтобы обязать Белый дом предоставить больше информации и устроить новые слушания свидетелей.

Флешки содержат письмо личного адвоката Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече, текстовые сообщения на русском языке, показывающие, что бизнесмен советского происхождения Лев Парнас был в контакте с ключевыми украинскими фигурами, оказавшимися в скандале с Трампом.

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