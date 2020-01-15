В МИД России заявили о бесполезности G7

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что «Большая семерка»(G7) стала бесполезной после появления «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

Министр объяснил, что G20 включает в себя «Большую семерку», БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР) и другие страны, являющие сторонниками БРИКС по многим вопросам.

«G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам», — подчеркнул Лавров.

Он назвал «Большую двадцатку» работоспособной организацией, которая работает на улучшение ситуации в мире.

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