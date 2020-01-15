Трамп заявил, что США не намерены менять режим в Иране

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин заявил, что действия Вашингтона не направлены на смену режима в Иране. Об этом сообщает RT.

«Мы внимательно, очень внимательно следим. Мы не стремимся к смене режима», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер написал в Twitter, что не против переговоров с Ираном, если он откажется от ядерного оружия и перестанет «убивать своих протестующих.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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