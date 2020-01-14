Россия призывает «евротройку» не нагнетать ситуацию вокруг ядерной сделки

Решение «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») формализовать процесс решения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) ставит под угрозу перспективы ядерной сделки, говорится в заявлении МИД России.

Российское министерство иностранных дел выразило «серьезную озабоченность» решением европейских участников СВПД, так как оно ставит под вопрос перспективы СПВД.

Формализация процесса решения споров может привести к эскалации вокруг «ядерной сделки», что сделает невозможным возвращение ее осуществления в согласованные рамки, отмечается в комментарии МИД.

Внешнеполитическое ведомство России призывает страны «евротройки» не нагнетать ситуацию.

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