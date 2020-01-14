В Госдуме ответили на слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию

В Государственной думе прокомментировали заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по образованию и науке, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова.

Ранее эстонский лидер сказала в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что надежды на то, что Россия станет демократическим государством после президентства Бориса Ельцина не оправдались.

По словам российского парламентария, надежды Москвы на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдались бы права всех людей, независимо от национальности, также не оправдались.

Никонов в свою очередь намекнул на то, что в республике не дают получать образование на родном языке, героизируют нацистов, следуют интересам других государств, а не собственным. Также он назвал эстонского президента русофобом.

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